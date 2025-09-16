В зоне СВО ликвидировали подполковника и двух офицеров ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали подполковника Александра Прокопца и двух младших офицеров отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги» Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Спецподразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Омега» состоит из десантников, боевых пловцов и специалистов горной подготовки. Оно распределено по нескольким направлениям фронта. Летом боевики были замечены в Харьковской области и на Красноармейском направлении, отметил Поддубный.

Ранее российские войска ликвидировали более 30 бойцов ВСУ в Сумской области. Под удар попали также кемпинги в Роменском районе и Кролевце, где проживали солдаты ВСУ.