Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 28 августа 2025Бывший СССР

Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

Лебедев: Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали также кемпинги в Роменском районе и Кролевце, где проживали солдаты ВСУ. Подпольщик подчеркнул, что украинские войска в этом районе могли готовить наступление на российские границы.

«Удары по этим районам снижают боеспособность подразделений, предназначенных для наступления на Курскую и Брянскую области. Есть один подтвержденный прилет в место, где проживали военные ВСУ. Есть удары в посадки, которые координировались с местным сопротивлением», — написал он.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по командным пунктам украинских войск в Киеве и окрестностях. Как рассказал Лебедев, в результате удара могли быть уничтожены офицеры ВСУ и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Бастрыкин подключился к конфликту чиновника с банщиком из-за слов о свинье

    Перехват «боевого Boeing 737» ВМС США над Черным морем сняли на видео с борта истребителя

    Стало известно о пожаре на нефтезаводе в приволжском регионе России после атаки ВСУ

    Пашинян анонсировал визит в Россию и встречу с Путиным

    Названы ключевые покупатели российских безалкогольных напитков

    Си Цзиньпин написал тайное письмо президенту Индии из-за США

    Житель Ялты оставлял русофобские комментарии в украинских чатах

    Сброс спутников Starlink с крупнейшей ракеты попал на видео

    Пашинян рассказал о претензиях к Азербайджану после слов Алиева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости