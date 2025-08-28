Лебедев: Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали также кемпинги в Роменском районе и Кролевце, где проживали солдаты ВСУ. Подпольщик подчеркнул, что украинские войска в этом районе могли готовить наступление на российские границы.

«Удары по этим районам снижают боеспособность подразделений, предназначенных для наступления на Курскую и Брянскую области. Есть один подтвержденный прилет в место, где проживали военные ВСУ. Есть удары в посадки, которые координировались с местным сопротивлением», — написал он.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по командным пунктам украинских войск в Киеве и окрестностях. Как рассказал Лебедев, в результате удара могли быть уничтожены офицеры ВСУ и НАТО.