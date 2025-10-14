Экономика
13:24, 14 октября 2025Экономика

На Солнце зафиксирована новая вспышка

На Солнце произошла 9-минутная вспышка мощностью класса М
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце зафиксирована новая вспышка. Об этом агентству ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка произошла в 03:41 по московскому времени, по своей мощности она достигла класса М2.0. Она была обнаружена в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246. Ее продолжительность составила девять минут, сообщили в институте.

Ночью 14 октября от поверхности Солнца оторвался гигантский протуберанец. Выброс плазмы стал крупнейшим из зарегистрированных в 2025 году. Если бы выброс произошел на день позже, то Земля попала бы под его воздействие. Случись он на пару дней позже, то удар был бы прямым, предполагают ученые.

Ранее на Солнце были обнаружены два активных центра размером по 150 тысяч километров. Вспышечная активность на светиле усилилась вопреки прогнозам специалистов.

