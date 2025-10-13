На Солнце возобновились мощные вспышки

ИКИ РАН: На Солнце вопреки прогнозам возобновились мощные вспышки

На Солнце усилилась вспышечная активность. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На светиле зафиксированы два активных центра размером по 150 тысяч километров. Происходящие в их пределах вспышки по своей силе держатся на уровне M1.0 — M2.0, однако могут выйти и на более сильный X-уровень, предупреждают специалисты. Текущие вспышки могут стать и рекордными — последний максимум был зарегистрирован 28 сентября, когда мощность вспышки составила M6.4.

Как уточняется, мощные вспышки возникли вопреки прогнозам ученых. «Слом активности, как видно по тому же графику, произошел вчера около 16 часов по московскому времени на фоне исключительно радужных картин, рисовавшихся моделями», — говорится в заявлении лаборатории. Причины такого изменения солнечной активности пока не установлены.

12 октября на Земле началась магнитная буря. Ее классифицировали как слабую — мощность колебаний магнитосферы соответствовала уровню G1.