Экономика
23:37, 12 октября 2025Экономика

На Земле началась магнитная буря

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Freepik

Слабая магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уточняется, что ранее она прогнозировалась учеными.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) была зафиксирована на уровне G1 по шкале из пяти уровней.

Ранее стало известно, что к Земле приблизилось облако солнечной плазмы. Специалисты лаборатории ИКИ РАН уточнили, что облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября в ходе вспышки. Поскольку выброс был медленным, без ударов, магнитосфера успела подстроиться, пояснили они.

В октябре россиян предупредили о связи магнитных бурь и опасных заболеваний.

    Все новости