22:08, 7 октября 2025Наука и техника

К Земле приблизилось облако солнечной плазмы

ИКИ РАН: Регистрируются признаки приближения к Земле облака солнечной плазмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Pixabay

К Земле приближается облако солнечной плазмы, регистрируются первые признаки явления, однако магнитные бури еще не начались. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Облако плазмы было выброшено на Солнце 3 октября во время вспышки, выброс был медленным, без ударов, поэтому магнитосфера успела подстроиться, пояснили ученые. Геомагнитных бурь и возмущений на данный момент не фиксируется.

«Текущие возмущения, предварительно, могут быть достаточно продолжительными (от суток и более), поэтому сохраняется высокая вероятность, что через небольшое время дойдет и до слабых геомагнитных бурь», — добавили специалисты.

Ранее в октябре россиян предупредили о связи магнитных бурь и опасных заболеваний. Отмечалось, что они влияют на процесс кровообращения и тем самым повышают риск развития острых сердечно-сосудистых патологий.

