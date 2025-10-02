Россиян предупредили о связи магнитных бурь и смертельно опасных заболеваний

Магнитные бури влияют на процесс кровообращения и тем самым повышают риск развития острых сердечно-сосудистых патологий, рассказал биофизик, доктор биологических наук Олег Григорьев. О связи магнитных бурь и смертельно опасных заболеваний он предупредил россиян в разговоре с aif.ru.

«Многочисленные диссертации и статьи, число которых трудно с ходу даже подсчитать, уже полсотни лет приводят статистику роста таких острых состояний, как инфаркты, инсульты, гипертонические кризы, коррелирующие с магнитными бурями», — заявил Григорьев.

По его словам, магнитные бури провоцируют нарушение кровообращения, однако здоровый организм быстро адаптируется к подобным изменениям. Благодаря этому человек даже не заметит, что система крови среагировала на изменение внешних условий. Однако если человек по какой-то причине ослаблен, организму будет сложнее справиться с изменениями, что в некоторых случаях приводит к развитию угрожающих жизни состояний, предупредил биофизик.

Ранее сообщалось, что магнитная буря, накрывшая Землю 30 сентября, затянулась и продолжается уже третьи сутки. Основной фактор, который влияет на это, — исключительно высокая скорость солнечного ветра, объяснили ученые.