Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 2 октября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о связи магнитных бурь и смертельно опасных заболеваний

Наталья Обрядина1
СюжетМагнитные бури:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Магнитные бури влияют на процесс кровообращения и тем самым повышают риск развития острых сердечно-сосудистых патологий, рассказал биофизик, доктор биологических наук Олег Григорьев. О связи магнитных бурь и смертельно опасных заболеваний он предупредил россиян в разговоре с aif.ru.

«Многочисленные диссертации и статьи, число которых трудно с ходу даже подсчитать, уже полсотни лет приводят статистику роста таких острых состояний, как инфаркты, инсульты, гипертонические кризы, коррелирующие с магнитными бурями», — заявил Григорьев.

По его словам, магнитные бури провоцируют нарушение кровообращения, однако здоровый организм быстро адаптируется к подобным изменениям. Благодаря этому человек даже не заметит, что система крови среагировала на изменение внешних условий. Однако если человек по какой-то причине ослаблен, организму будет сложнее справиться с изменениями, что в некоторых случаях приводит к развитию угрожающих жизни состояний, предупредил биофизик.

Материалы по теме:
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022

Ранее сообщалось, что магнитная буря, накрывшая Землю 30 сентября, затянулась и продолжается уже третьи сутки. Основной фактор, который влияет на это, — исключительно высокая скорость солнечного ветра, объяснили ученые.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости