От Солнца отделился один из крупнейших протуберанцев

ИКИ РАН: От Солнца отделился один из крупнейших в 2025 году протуберанцев

От поверхности Солнца отделился гигантский протуберанец. Он стал одним из крупнейших в 2025 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем. Выброс был зафиксирован в ночь на вторник, 14 октября, примерно между двумя и четырьмя часами по московскому времени. Плазменное волокно прошло между Землей и Меркурием и, по последним расчетам коронографов, отдалилось от светила на 20 миллионов километров. Если бы выброс произошел на день позже, то наша планета попала бы под его воздействие. Случись оно на пару дней позднее, то удар был бы прямым, предупреждают ученые. Так, в июне этого года прямой удар протуберанца меньшей величины вызвал на Земле магнитные бури уровня G4, которые затянулись на четыре дня.

В конце сентября от Солнца одновременно оторвались два гигантских протуберанца. Это редкое явление совпало с солнечным затмением.

Ранее на Солнце были обнаружены два активных центра размером по 150 тысяч километров. Вспышечная активность на светиле усилилась вопреки прогнозам специалистов, причины изменений не установлены.