Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 22 сентября 2025Экономика

Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Во время затмения Солнце выбросило два гигантских протуберанца
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце произошел произошел редкий выброс одновременно двух гигантских протуберанцев. Он совпал с затмением, передает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем. Выброс был зарегистрирован в 22:30 по московскому времени в момент начала максимальной фазы солнечного затмения. В длину каждый из протуберанцев достиг порядка миллиона километров, что в 70 раз превышает размер Земли. Плазменные волокна прошли мимо планетных орбит. Подобного события на Солнце не наблюдалось в течение всего сентября, отмечают ученые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости