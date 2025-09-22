Во время затмения Солнце выбросило два гигантских протуберанца

На Солнце произошел произошел редкий выброс одновременно двух гигантских протуберанцев. Он совпал с затмением, передает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанцы — это гигантские струи раскаленной плазмы, которые выбрасываются с поверхности Солнца и удерживаются его магнитным полем. Выброс был зарегистрирован в 22:30 по московскому времени в момент начала максимальной фазы солнечного затмения. В длину каждый из протуберанцев достиг порядка миллиона километров, что в 70 раз превышает размер Земли. Плазменные волокна прошли мимо планетных орбит. Подобного события на Солнце не наблюдалось в течение всего сентября, отмечают ученые.