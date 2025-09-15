Экономика
09:05, 15 сентября 2025Экономика

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

ИКИ РАН: На Землю обрушилась близкая к классу G3 магнитная буря
Мария Черкасова

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

Уровень магнитных колебаний с утра в понедельник, 15 сентября, был близок в G3 (сильная буря), затем снизился до близкого к G2 уровня. Волнения регистрируются на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры.

Ученые отметили, что событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты.

Прогнозируется, что ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток с момента начала воздействия солнечного ветра — полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы, 18-19 сентября. Однако непрерывных магнитных бурь в это время ждать не стоит: явление будет проявляться в виде продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов. Ожидается, что локальный текущий всплеск завершится днем или вечером понедельника, 15 сентября.

Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце, в воскресенье, 14 сентября.

