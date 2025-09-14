Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

ИКИ РАН: Земля с опозданием попала под действие корональной дыры на Солнце

Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Это произошло почти на сутки позже прогноза, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Пока неизвестно, какие параметры плазмы внутри дыры и какая там скорость ветра. «При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — подчеркнули ученые.

В ближайшее время скорость солнечного ветра вырастет, а после это по ряду показателей «можно будет сделать первые выводы, есть ли жизнь внутри дыры и насколько вообще там можно комфортно существовать». Земля будет находиться внутри потока не менее 4-5 суток.

Ранее в ИКИ РАН предупредили, что магнитные бури затянутся. По сведениям ученых, колебания магнитосферы могут продолжаться с субботы, 13 сентября, до вторника, 16 сентября.