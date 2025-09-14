Наука и техника
Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

ИКИ РАН: Земля с опозданием попала под действие корональной дыры на Солнце
Марина Совина
Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Это произошло почти на сутки позже прогноза, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Пока неизвестно, какие параметры плазмы внутри дыры и какая там скорость ветра. «При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — подчеркнули ученые.

В ближайшее время скорость солнечного ветра вырастет, а после это по ряду показателей «можно будет сделать первые выводы, есть ли жизнь внутри дыры и насколько вообще там можно комфортно существовать». Земля будет находиться внутри потока не менее 4-5 суток.

Ранее в ИКИ РАН предупредили, что магнитные бури затянутся. По сведениям ученых, колебания магнитосферы могут продолжаться с субботы, 13 сентября, до вторника, 16 сентября.

