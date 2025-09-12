Длительность грядущих магнитных бурь рассчитали

ИКИ РАН: Грядущие магнитные бури затянутся на шесть дней

Грядущие магнитные бури будут продолжительными. Геомагнитная обстановка будет нестабильной целых шесть дней, предупреждают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

По сведениям ученых, колебания магнитосферы могут затянуться с субботы, 13 сентября, до вторника, 16-го числа. Пик геомагнитных возмущений придется на последний день. В целом по своей силе бури не превысят категорию G2-G3. Как отмечают специалисты, текущий прогноз является предварительным — более четкие данные удастся получить только спустя сутки после прорыва солнечной плазмы.

«Сентябрь на данный момент показывает нетипично высокую геомагнитную активность», — подчеркивают в ИКИ РАН. Только за первые десять дней были зафиксированы три магнитные бури. Это в десять раз чаще, чем в августе, когда за целый месяц произошла лишь одна буря.

Последние геомагнитные возмущения наблюдались 10 сентября. Ту магнитную бурю ученые охарактеризовали как загадочную, вплоть до последнего момента прогнозы ее не предвещали. Ее пиковые значения достигали уровня G2.