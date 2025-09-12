Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 12 сентября 2025Экономика

Длительность грядущих магнитных бурь рассчитали

ИКИ РАН: Грядущие магнитные бури затянутся на шесть дней
Виктория Клабукова

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Грядущие магнитные бури будут продолжительными. Геомагнитная обстановка будет нестабильной целых шесть дней, предупреждают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

По сведениям ученых, колебания магнитосферы могут затянуться с субботы, 13 сентября, до вторника, 16-го числа. Пик геомагнитных возмущений придется на последний день. В целом по своей силе бури не превысят категорию G2-G3. Как отмечают специалисты, текущий прогноз является предварительным — более четкие данные удастся получить только спустя сутки после прорыва солнечной плазмы.

«Сентябрь на данный момент показывает нетипично высокую геомагнитную активность», — подчеркивают в ИКИ РАН. Только за первые десять дней были зафиксированы три магнитные бури. Это в десять раз чаще, чем в августе, когда за целый месяц произошла лишь одна буря.

Последние геомагнитные возмущения наблюдались 10 сентября. Ту магнитную бурю ученые охарактеризовали как загадочную, вплоть до последнего момента прогнозы ее не предвещали. Ее пиковые значения достигали уровня G2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США возмущены тем, что Трамп не может контролировать Нетаньяху. От новых бомбежек Израиль сдерживает только российское оружие

    Решение Банка России по ключевой ставке назвали осторожным

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

    В Кремле прокомментировали ход переговоров по Украине словами «нельзя носить розовые очки»

    Длительность грядущих магнитных бурь рассчитали

    Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

    В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

    Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

    Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

    Онколог развеяла предубеждение о донорстве костного мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости