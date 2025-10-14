Путешествия
15:12, 14 октября 2025Путешествия

В столице Европейского союза отменили все рейсы

France 24: В Брюсселе отменили все рейсы из-за общенациональной забастовки
Алина Черненко

Фото: Omar Havana / Reuters

В крупнейшем аэропорту Бельгии — Брюссель-Шарлеруа — отменили все рейсы из-за общенациональной забастовки. Об этом сообщает France 24.

Представители воздушной гавани заявили, что она не может продолжить работу из-за нехватки персонала. Кроме того, общенациональная забастовка, вызванная государственным планом экономии, привела к сбоям в работе общественного транспорта. Ожидается, что десятки тысяч людей присоединятся к демонстрации, которая пройдет в столице Европейского союза (ЕС) в среду, 15 октября.

Забастовки в Бельгии проходят с тех пор, как в феврале пост премьер-министра занял фламандский националист Барт де Вевер. «Сталкиваясь с бюджетным дефицитом, размер которого нарушает правила ЕС, правительство стремится реформировать пенсионную систему, что вызвало гнев профсоюзов», — говорится в материале.

Ранее крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa столкнулась с забастовкой пилотов. Спор с профсоюзом касается пенсий, выплачиваемых компанией почти пяти тысячам сотрудников.

