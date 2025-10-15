На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

Tolo News: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения

Новые столкновения произошли на афгано-пакистанской границе между силами талибов и пограничниками Пакистана. Об этом сообщает Tolo News в Telegram-канале.

По данным портала, обе стороны используют в том числе тяжелое оружие. Также очевидцы сообщают, что выстрелы слышны издалека. Отмечается, что точных сведений о жертвах или возможном ущербе в ходе боевых действий нет.

Вечером 11 октября на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о выстрелах и взрывах в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ходе операции истребители Super Tucano ВВС движения «Талибан» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. Афганистан заявил, что «операция возмездия» была успешной.