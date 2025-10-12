Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

Минобороны Афганистана заявило о конце «операции возмездия» против Пакистана

Афганистан успешно завершил «операцию возмездия» против Пакистана. Об этом заявило Минобороны страны.

В оборонном ведомстве отметили, что операция против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда стала ответом на неоднократные авиаудары со стороны Пакистана и нарушения им воздушного пространства. Отмечается, что она прошла удачно и завершилась в полночь по местному времени (22:00 по московскому времени).

Минобороны Афганистана предупредило, что в случае повторного нарушения воздушного пространства Пакистаном, вооруженные силы дадут решительный отпор с целью защиты своих границ.

Афганистан нанес авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Вечером в субботу, 11 октября, на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о выстрелах и взрывах в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Кроме того, истребители Super Tucano ВВС движения «Талибан» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. Талибы подчеркнули, что операция будет продолжаться до полного прекращения пограничной агрессии.

По данным новостного портала Tolo News, в результате столкновений погибли 12 военных Пакистана. В то же время сообщалось, что Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов. По данным телеканала Geo, Афганистан предположительно использовал данные пункты для совершения атак на пакистанской территории.

Талибы называли границу с Пакистаном «воображаемой линией»

Демаркационная граница между Афганистаном и Пакистаном была установлена в 1893 году, однако стороны так и не урегулировали данный вопрос до конца. С 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает эту линию в качестве официальной границы. Ранее замглавы МИД во временном афганском правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что граница между Афганистаном и Пакистаном, проведенная на основе линии Дюранда 1893 года, является «воображаемой линией».

Мы ни в коем случае не считаем воображаемую линию Дюранда официальной границей, и в прошлом ни один афганец не рассматривал ее в качестве границы Шер Мохаммад Аббас Станикзай заместитель главы политического офиса Талибана в Дохе

28 декабря 2024 года силы правящего в Афганистане движения «Талибан» ударили по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря. Согласно заявлению афганского ведомства, удары нанесены не по Пакистану, а «за пределами гипотетической линии», как власти Афганистана обозначают границу с Пакистаном, которую они не признают и давно оспаривают.