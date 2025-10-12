Мир
05:31, 12 октября 2025Мир

Пакистан захватил афганские пограничные пункты

Geo: Пакистан занял 19 афганских пограничных пунктов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между армиями двух стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Geo.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — указано в сообщении. Отмечается, что Афганистан использовал данные пункты для совершения атак на пакистанской территории.

Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном произошли в субботу, 11 октября. В ходе операции истребители Super Tucano ВВС «Талибана» ударили по позициям в пакистанском городе Лахор.

