Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 15 октября 2025Интернет и СМИ

Популярный комик попал в больницу и опубликовал неприятное видео

Австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу из-за жидкости в легких
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @dhughesy

Популярный австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу из-за жидкости в легких. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он опубликовал неприятное видео, снятое в медучреждении.

В ролике комик лежит на больничной койке и показывает на камеру прозрачный мешок с жидкостью коричневого цвета. «Жидкость в легких — это нехорошо, так что мы избавляемся от нее», — сказал Хьюз.

В комментариях многие пользователи признались, что беспокоятся за юмориста. «Кажется, старый друг, тебе пора замедлиться», «Пожалуйста, отдыхай и восстанавливайся», «Делай то, что тебе говорят врачи», — обратились они к Хьюзу.

Как отмечает ABC, комик в сентябре получил травмы во время участия в матче по австралийскому футболу. У Хьюза были сломаны пять ребер и проткнуто легкое, его госпитализировали.

Ранее известный британский комик Питер Кэй рассказал о перенесенной им операции по удалению камня в почке дроблением. Юморист назвал ужасающим и болезненным один из этапов процедуры.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости