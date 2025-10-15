Популярный комик попал в больницу и опубликовал неприятное видео

Австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу из-за жидкости в легких

Популярный австралийский комик Дейв Хьюз попал в больницу из-за жидкости в легких. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он опубликовал неприятное видео, снятое в медучреждении.

В ролике комик лежит на больничной койке и показывает на камеру прозрачный мешок с жидкостью коричневого цвета. «Жидкость в легких — это нехорошо, так что мы избавляемся от нее», — сказал Хьюз.

В комментариях многие пользователи признались, что беспокоятся за юмориста. «Кажется, старый друг, тебе пора замедлиться», «Пожалуйста, отдыхай и восстанавливайся», «Делай то, что тебе говорят врачи», — обратились они к Хьюзу.

Как отмечает ABC, комик в сентябре получил травмы во время участия в матче по австралийскому футболу. У Хьюза были сломаны пять ребер и проткнуто легкое, его госпитализировали.

