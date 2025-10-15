Россиянин не смог разбудить возлюбленную и поджег ее

В Уфе арестован мужчина, поджегший спящую возлюбленную

В Уфе арестован 45-летний местный житель, который обиделся на ушедшую спать возлюбленную и поджег ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, фигурант ранее уже был судим.

По предварительной информации, пара выпивала дома. В какой-то момент женщина ушла в спальню, и это разозлило мужчину. Он стал ее будить, а потом плеснул горючего и поджег. Как только одежда пострадавшей вспыхнула, он принялся тушить огонь одеялом. Спустя пару часов он вызвал скорую. Женщину госпитализировали с серьезными ожогами.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 44-летнего мужчину за поджог дома с сожительницей и ее детьми.