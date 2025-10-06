Силовые структуры
16:38, 6 октября 2025Силовые структуры

Россиянин поджег дом с сожительницей и ее детьми

В Ульяновской области мужчину осудили за поджог дома с сожительницей и ее детьми
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

В Ульяновской области суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 44-летнего мужчину за поджог дома с сожительницей и ее детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 4 июня пьяный россиянин поссорился с сожительницей и поджег ее дом в селе Большое Нагаткино Цильнинского района. Кроме женщины там находились ее дети 10 и 11 лет. Всем удалось выбежать из горящего дома и спастись.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признал вину.

Ранее в Подольске 74-летний мужчина поджег коробку с фейерверком в отделении банка, тогда как 73-летняя женщина снимала происходящее на камеру.

