Пенсионеры подожгли коробку с фейерверком в отделении банка

В Подольске два пенсионера подожгли коробку с фейерверком в отделении банка

В Подольске 74-летний мужчина поджег коробку с фейерверком в отделении банка, тогда как 73-летняя женщина снимала происходящее на камеру. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Инцидент произошел на улице Кирова. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сидит рядом с сумкой, из которой вылетают дым и искры. Рядом находится девушка, которая хочет спрятаться. В конце ролика оба пенсионера пытаются покинуть банк.

По их словам, они действовали по указаниям неизвестных, представившихся правоохранителями. Злоумышленники пообещали пенсионерам вернуть деньги, которые ранее они перевели мошенникам. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в подмосковной прокуратуре.

