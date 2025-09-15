Силовые структуры
16:04, 15 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка поплатилась за нецензурную брань на избирательном участке

В Новосибирске арестовали ругавшуюся на избирательном участке женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Новосибирске арестовали ругавшуюся на избирательном участке женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина пришла на избирательный участок в состоянии алкогольного опьянения и начала ругаться с использованием нецензурных слов. На неоднократные замечания она не реагировала, таким образом нарушила общественный порядок.

В суде свидетель и дежурившие на участке сотрудники полиции подтвердили информацию. Также была изучена запись с камер наблюдения, на которой женщина передвигалась шатающейся походкой и громко ругалась в присутствии детей.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении и приговорил женщину к двум суткам ареста.

Ранее сообщалось, что в России мужчина взорвал петарду во дворе дома с криком «Аллах акбар».

