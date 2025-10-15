Российский певец сделал неожиданное заявление о свадьбе с солисткой Artik & Asti

Певец TONI заявил, что у них с солисткой Artik & Asti Севиль еще не было свадьбы

Российский певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) впервые прокомментировал новости о свадьбе с участницей третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солисткой группы Artik & Asti Севиль Велиевой, известной как Seville. Его цитирует The Voice.

Исполнитель заявил, что свадьбы еще не было. «Она будет в ближайшем будущем. Это было посвящение, это была роспись, мы стали мужем и женой», — уточнил он.

При этом Гайворонский подчеркнул, что наслаждается семейной жизнью. «Мне прекрасно в статусе мужа, у меня самая лучшая в мире жена. Как делим домашние обязанности? Для посуды есть посудомоечная машина. Столько работы! Дома нужно отдыхать», — отметил TONI.

Он также добавил, что не видел певицу уже две недели из-за сильной занятости на работе.

Ранее сообщалось, что Seville вышла замуж за певца TONI. Молодожены сообщили о новости в соцсетях, поделившись снимками со свадебной церемонии. Дату мероприятия они не назвали.