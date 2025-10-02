Солистка Artik & Asti вышла замуж

Солистка Artik & Asti Севиль Велиева вышла замуж за певца TONI

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, вышла замуж за певца TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский). Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Молодожены сообщили о новости в соцсетях, поделившись снимками со свадебной церемонии. Дату мероприятия они не назвали.

Пара объявила о помолвке в ноябре 2024 года. О том, что музыкант сделал предложение исполнительнице, стало известно на дне рождения Велиевой.