Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:34, 15 октября 2025Россия

Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

РИАН: Власти Ростовской области хотят взять кредит в 24,4 млрд рублей на 3 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Ростовской области занялись поиском банков, которые могли бы дать им кредит на сумму 24,4 млрд рублей. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости, ознакомившись с документы из портала госзакупок.

Как уточняется, услуги по предоставлению кредита оказываются в форме возобновляемой кредитной линии. Из документов следует, что выплатить кредитный долг намерены за трехлетний период. Начало его действия — 17 ноября 2025 года, а срок последнего погашения — 15 ноября 2028 года.

Взять его хотят для финансирования дефицита, образовавшемся в областном бюджете, а также, чтобы погасить долговые обязательства этого субъекта.

В августе 2025 года сообщалось, что правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще девяти регионам страны. Речь идет о Башкирии, Ингушетии, Удмуртии, Хакасии, а также Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областях.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    У самолета сломались шасси при посадке в Сибири

    Британские инструкторы помогут обучить ВС Молдавии борьбе с дронами

    В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

    Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

    В МВД назвали способ узнать число оформленных на человека сим-карт

    Генсека НАТО уличили во лжи о России

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о шоке от американского президента

    Популярная 60-летняя актриса показала грудь в едва распахнутом халате

    Арестован экс-глава администрации президента Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости