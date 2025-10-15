Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

РИАН: Власти Ростовской области хотят взять кредит в 24,4 млрд рублей на 3 года

Власти Ростовской области занялись поиском банков, которые могли бы дать им кредит на сумму 24,4 млрд рублей. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости, ознакомившись с документы из портала госзакупок.

Как уточняется, услуги по предоставлению кредита оказываются в форме возобновляемой кредитной линии. Из документов следует, что выплатить кредитный долг намерены за трехлетний период. Начало его действия — 17 ноября 2025 года, а срок последнего погашения — 15 ноября 2028 года.

Взять его хотят для финансирования дефицита, образовавшемся в областном бюджете, а также, чтобы погасить долговые обязательства этого субъекта.

В августе 2025 года сообщалось, что правительство России списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще девяти регионам страны. Речь идет о Башкирии, Ингушетии, Удмуртии, Хакасии, а также Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областях.