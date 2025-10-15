Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства

Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Уточняется, что сейчас оно частично приостановлено. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов — сейчас его поддержал 51 член верхней палаты Конгресса.

12 октября президент страны Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун. Чтобы продолжить выплаты военнослужащим, Минфин вынужден расставлять приоритеты, и некоторые выплаты приходится приостанавливать, чтобы военные смогли получить деньги в первую очередь.