Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:02, 16 октября 2025Экономика

Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства

Сенат США в девятый раз не принял законопроект о финансировании кабмина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mattie Neretin — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Уточняется, что сейчас оно частично приостановлено. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов — сейчас его поддержал 51 член верхней палаты Конгресса.

12 октября президент страны Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун. Чтобы продолжить выплаты военнослужащим, Минфин вынужден расставлять приоритеты, и некоторые выплаты приходится приостанавливать, чтобы военные смогли получить деньги в первую очередь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Трамп заявил о торговой войне США и Китая

    Трамп рассказал о текущей ситуации с преступностью в США

    Западный журналист высмеял заявление генсека НАТО о помощи Киеву

    Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

    Трамп заявил об ожидании победы России на Украине

    Американский конгрессмен рассказал об огромных подводных кораблях пришельцев

    Захарова оценила работу Института национальной памяти Украины

    В зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ

    Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансировании правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости