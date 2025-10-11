Трамп поручил направить все доступные средства на зарплаты военнослужащим

Трамп поручил Хегсету направить имеющиеся средства на зарплаты военным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на шатдаун. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября», — указал он.

Американские власти нашли средства для этого. Министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты войскам.

Ранее Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства. Таким образом, шатдаун продолжается.

6 октября стало известно, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов может затянуться на недели.

Шатдаун в правительстве США случился 1 октября. Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета.