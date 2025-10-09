Мир
22:53, 9 октября 2025

Сенат США вновь отклонил законопроекты о продлении финансирования

Сенат США в седьмой раз отклонил проекты о финансировании правительства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сенат Соединенных Штатов уже в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства. Таким образом, шатдаун продолжается, следует из итогов голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

Как уточняется, законопроект демократов не прошел, набрал 47 голосов за и 50 — против. Голосование по республиканской инициативе продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.

6 октября сообщалось, что приостановка работы правительства США может затянуться на недели. В свою очередь, высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли заявил, что временного соглашения между партиями можно ожидать до конца октября.

До этого стало известно, что американские военные остались без зарплат из-за шатдауна. Семьи бойцов из-за финансовой нестабильности обращаются за продовольственной помощью.

Шатдаун в правительстве США случился 1 октября. Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета.

