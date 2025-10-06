Мир
12:26, 6 октября 2025Мир

В США допустили остановку работы правительства на недели

AFP: Шатдаун в США может затянуться на недели
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Приостановка работы правительства США (шатдаун) может затянуться на недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни. <...> Обе стороны увязли [в противостоянии], и разговоры о компромиссе почти не ведутся», — сказал Эндрю Конещуски, бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера. В свою очередь, высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли заявил, что временного соглашения между партиями можно ожидать до конца октября.

Как отмечает агентство, республиканцы рассчитывают на то, что сторонники демократической партии сдадутся.

Ранее сообщалось, что американские военные остались без зарплат из-за шатдауна. Семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.

