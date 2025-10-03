Мир
23:49, 3 октября 2025Мир

Американские военные остались без зарплат из-за шатдауна

Белый дом: 1,3 млн американских военных остались без зарплат из-за шатдауна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В США более миллиона остались без оплаты труда из-за шатдауна правительства, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии не получают зарплату. Она добавила, что семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.

Ливитт сообщила, что усилия президента США Дональда Трампа по возвращению безопасности в страну продолжаются, несмотря на шатдаун.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, умеренные демократы уже сдают позиции.

Тем временем из-за прекращения работы правительства под угрозой обесточивания осталась Статуя Свободы в Нью-Йорке. Штат не собирается оплачивать расходы на содержание знаменитой статуи во время шатдауна. Достопримечательность закроется на следующей неделе, когда деньги на ее обслуживание, выделенные из федерального бюджета, закончатся.

