13:53, 2 октября 2025Экономика

Статуя Свободы в Нью-Йорке оказалась под угрозой обесточивания

NYT: Статую Свободы в Нью-Йорке могут обесточить из-за шатдауна
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Статуя Свободы в Нью-Йорке оказалась под угрозой обесточивания из-за шатдауна, во время которого была частично приостановлена работа правительства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на губернатора штата, члена Демократической партии Кэти Хокул.

По ее словам, штат не собирается оплачивать расходы на содержание знаменитой статуи во время шатдауна. Достопримечательность закроется на следующей неделе, когда деньги на ее обслуживание, выделенные из федерального бюджета, закончатся.

«Факел статуи может буквально погаснуть, и не из-за действий Бога, ужасного шторма, наводнения или урагана, а из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство прекратить работу», — заявила Хокул.

Шатдаун в США официально начался 1 октября. Работа правительства была приостановлена, так как Сенат не согласовал бюджет из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь множество госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а сотрудникам экстренных служб придется работать бесплатно.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что шатдаун в стране будет непродолжительным. По его словам, некоторые демократы уже сдают позиции.

