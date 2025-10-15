Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери

В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от своей матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По словам соседки, которая приняла пострадавшую девочку, повреждения школьнице нанесла мать.

Женщина также рассказала, что ребенок неоднократно подвергался жестокому обращению со стороны родительницы. Соседка уже обращалась в правоохранительные органы, однако ответа на данный момент нет.

В этот же день мужчина забыл сына-подростка на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Семья возвращалась домой с юга. Водитель заблудился и остановился, чтобы спросить дорогу у проезжающих мимо. В это время его сын вышел в туалет.