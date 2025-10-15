Мужчина забыл сына на трассе в российском регионе

Мужчина забыл сына на трассе М-4 в Воронежской области

Мужчина забыл сына-подростка на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Семья возвращалась домой с юга. В один момент водитель заблудился и остановился, чтобы спросить дорогу у проезжающих мимо. В это время его сын вышел в туалет. Мужчина вернулся через несколько минут и уехал. Отсутствие ребенка в салоне он не заметил.

Подростку пришлось идти к посту оплаты, так как он оставил свой телефон в автомобиле. Сотрудники дали ему куртку и сообщили аварийному комиссару, который дозвонился до отца мальчика. Мужчина успел отъехать на 14 километров.

