05:17, 14 мая 2026

ВСУ попытались нанести удар по Мариупольскому театру

Евгений Силаев
Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически пытаются нанести удары по Мариупольскому драмтеатру, средства противовоздушной обороны (ПВО) регулярно уничтожают украинские дроны. Об этом сообщил гендиректор театра Игорь Солонин в беседе с РИА Новости.

«Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их… Буквально 100 метров. Вполне возможно, что цель - театр, потому что там, по большому счету, если вы видели, там вокруг театра только жилые дома», — рассказал Солонин.

Гендиректор подчеркнул, что атаки ВСУ вызывают беспокойство у коллектива театра.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией).

В декабре 2025 года Мариупольский драмтеатр восстановили и открыли.

