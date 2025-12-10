Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:40, 10 декабря 2025Культура

В Мариуполе откроют восстановленный после взрыва театр

Восстановленный после взрыва драмтеатр в Мариуполе откроют 25 декабря
Ольга Коровина
СюжетВзрыв в Мариуполе

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Мариупольский русский драматический театр, восстановленный после подрыва бойцами националистического батальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией), откроют 25 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора учреждения Игоря Солонина.

По словам гендиректора, театральный сезон планируют начать с премьеры спектакля «Аленький цветочек». Всего в предстоящем сезоне коллектив представит шесть новых постановок и проведет гастроли по России. Сообщается, что 25 декабря в честь открытия драмтеатра состоится гала-концерт, участие в котором также примут коллективы из города-побратима МариуполяСанкт-Петербурга.

«Мы ждем, в предвкушении этой даты. Волнуемся и надеемся, что будет все готово», — поделился Солонин. Он добавил, что работы по восстановлению театра велись на протяжении трех лет, поскольку здание было почти полностью уничтожено.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    В Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине

    Россияне потянулись за деньгами в микрокредитные компании

    Россиянина наказали за высказывание о полицейских в кимоно

    Российские войска начали стремительно сужать окружение у Красноармейска

    Выдача одного вида кредитов в России упала до минимума

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok