В Мариуполе откроют восстановленный после взрыва театр

Восстановленный после взрыва драмтеатр в Мариуполе откроют 25 декабря

Мариупольский русский драматический театр, восстановленный после подрыва бойцами националистического батальона «Азов» (признан в России запрещенной террористической организацией), откроют 25 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора учреждения Игоря Солонина.

По словам гендиректора, театральный сезон планируют начать с премьеры спектакля «Аленький цветочек». Всего в предстоящем сезоне коллектив представит шесть новых постановок и проведет гастроли по России. Сообщается, что 25 декабря в честь открытия драмтеатра состоится гала-концерт, участие в котором также примут коллективы из города-побратима Мариуполя — Санкт-Петербурга.

«Мы ждем, в предвкушении этой даты. Волнуемся и надеемся, что будет все готово», — поделился Солонин. Он добавил, что работы по восстановлению театра велись на протяжении трех лет, поскольку здание было почти полностью уничтожено.

Здание драматического театра в Мариуполе было повреждено взрывом 16 марта 2022 года. В Минобороны России сообщили, что заминированное здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов».