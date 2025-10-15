Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 15 октября 2025Забота о себе

Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

Врач Марин: Употребление кофе после менопаузы чревато усилением приливов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kathrin Ziegler / Getty Images

Врач Сара Марин предупредила, что кофе может быть вреден для здоровья женщин после наступления менопаузы. Ее слова приводит издание 20minutos.

Как отметила Марин, после менопаузы женщины по-разному реагируют на кофе. Так, некоторым напиток придает большое количество энергии, поднимет настроение и даже снижает риск развития депрессии и болезни Альцгеймера. Однако у других симптомы менопаузы могут усугубиться, предупредила специалистка.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

В качестве примера негативного воздействия кофе на здоровье Мартин привела усиление приливов. Кроме того, употребление этого напитка может спровоцировать учащенное сердцебиение, вплоть до развития стойкой тахикардии.

Ранее диетолог Ви Джей Гамильтон перечислила напитки, которые приводят к облысению. Людям с этой проблемой она посоветовала отказаться от алкоголя.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости