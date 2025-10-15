Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

Bild: В Кляйн-Упале женщина наткнулась на тело пропавшего без вести мальчика

Отдых в небольшой коммуне Европы для туристки закончился ужасной находкой, она наткнулась на бездыханного мальчика. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 15 октября женщина отправилась на прогулку с собакой из поселения Кляйн-Упаль, Германия, в котором проживает 230 человек. Во время похода ее собака внезапно залаяла и привела путешественницу к пруду, в котором находилось тело восьмилетнего мальчика.

Выяснилось, что не выжившим ребенком оказался пропавший без вести пять дней назад немец по имени Фабиан. Следователи предполагают, что причиной его кончины было насилие. Расследование продолжается.

