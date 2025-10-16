Силовые структуры
09:50, 16 октября 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

Глава ФСБ Бортников: СБУ провела операцию «Паутина» под руководством Британии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Британская разведка курировала проведение операции «Паутина». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в июне, накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле, СБУ провела операцию «Паутина». Лондон распространял фейки об огромном ущербе России и украинском «авторстве» диверсии. В ФСБ выяснили, что именно Британия руководила данной операцией.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Они вылетали из фур, которые заранее были завезены в Россию. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 11 июля в офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали аналоги операции.

