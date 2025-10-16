Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

«Банки.ру»: Москвичам выгоднее всего оформлять ипотеку в районе Митино

Выгоднее всего в пределах Москвы оформлять семейную ипотеку в районе Митино. Где столичным жителям обещают самые низкие платежи по жилищному кредиту, выяснили аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» и сервиса «Циан». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Также выгодные условия по семейной ипотеке предлагают в районе Крюково в Зеленограде и Молжаниновском районе рядом с Шереметьево. В этих районах столицы минимальный ежемесячный платеж варьируется от 53 тысяч до 59 тысяч рублей. Одобрение на ипотеку в районах, входящих в первую десятку рейтинга, могут получить заявители с доходом от 106 тысяч до 159 тысяч рублей.

Платежи по рыночной ипотеке на новостройки оказались ниже всего в Тропарево-Никулино и Новокосино. В сегменте вторичной недвижимости наибольшую выгоду представляют районы Капотня и Бирюлево-Западное. И новое, и готовое жилье, как показала статистика, выгодно брать в ипотеку в районе Силино. Ипотеку на новостройку скорее одобрят горожанам с доходом от 213 тысяч рублей. Одобрение кредита на «вторичку» получить больше шансов, если доход начинается от 306 тысяч рублей.

Ранее в России предрекли спад цен на вторичную недвижимость. Подешеветь готовое жилье может уже в ноябре, цены изменятся в пределах 1-2 процентов.