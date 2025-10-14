В России предрекли спад цен на один вид жилья

Финансист Трепольский: Готовое жилье подешевеет на 1-2 % в ноябре

В следующем месяце цены на готовые квартиры в России могут пойти вниз. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Вторичная недвижимость может подешеветь в ноябре. Согласно расчетам финансиста, если в первые два месяца осени стагнация ограничивалась снижением в полпроцента, то в преддверии зимы жилье может потерять в стоимости один-два процента. Спад цен Трепольский объясняет высокой ключевой ставкой, недоступностью ипотеки и почти полным отсутствием спроса, поддерживаемого за счет льгот.

Меньше всего цены изменятся на «однушки» — такие лоты подешевеют максимум на полпроцента-процент, полагает эксперт. Стоимость двухкомнатных квартир может опуститься на полтора-два процента. Заметное снижение прогнозируется в сегменте трехкомнатных и более крупногабаритных квартир. Цены на подобные объекты за месяц могут упасть на два-четыре процента, считает Трепольский — из-за высокой стоимости и дефицита покупателей.

На рынке новостроек ситуация, по ожиданиям финансиста, будет куда сложнее. По его прогнозам, девелоперы будут избегать прямого демпинга и продолжат удерживать официальные цены, однако реальная стоимость будет снижена благодаря скрытым скидкам. Среди них — субсидирование ипотечной ставки, акции «отделка в подарок» или «паркинг за полцены». Первые могут сократить ежемесячный платеж на 15-20 процентов, а вторые снизят цену объекта на 5-12 процентов. Суммарно такие предложения снизят изначальный ценник на 15 процентов.

Ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой» продолжит углубляться, убежден собеседник газеты. Так, к ноябрю он может вырасти на 2-3 процентных пункта.

Ранее были названы города России, где подешевело вторичное жилье. Готовые квартиры потеряли в цене в Нижнем Новгороде и Самаре — там стоимость снизилась на 5 процентов и 0,3 процента соответственно.