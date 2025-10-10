Названы мегаполисы России с подешевевшим жильем

Вторичное жилье подешевело в Нижнем Новгороде и Самаре

Среди российских городов-миллионников вторичное жилье по итогам третьего квартала 2025 года подешевело только в Нижнем Новгороде и Самаре. Такие данные назвали аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи», пишет РБК.

Сильнее всего цены снизились в Нижнем Новгороде — за три месяца «квадрат» стал дешевле в среднем на 5 процентов и теперь стоит 157,4 тысячи рублей. В Самаре квартиры подешевели не так сильно — на 0,3 процента, до 123,2 тысячи рублей за «квадрат».

В остальных российских мегаполисах вторичное жилье подорожало, но рост цен за квартал не превысил 2,7 процента. Сильнее всего готовые квартиры выросли в цене в Уфе — на 2,7 процента, до 129,5 тысячи рублей за «квадрат». В тройку лидеров также входят Екатеринбург (плюс 2,3 процента, до 134,9 тысячи рублей за «квадрат») и Пермь (плюс 2,1 процента, до 117,4 тысячи рублей за «квадрат»).

В остальных мегаполисах средняя цена «квадрата» готового жилья демонстрирует очень сдержанную динамику роста, отметили аналитики. Так, в Москве вторичные квартиры подорожали на 0,4 процента, до 352,3 тысячи рублей за «квадрат».

Российские новостройки, наоборот, дорожают. За год этот тип жилья в стране в среднем вырос в цене на 13 процентов.