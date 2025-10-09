Экономика
08:31, 10 октября 2025Экономика

В России изменились цены на жилье

«Циан»: Новостройки в России подорожали на 13 % за год
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год квартиры в новостройках в российских городах подорожали в среднем на 13 процентов. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Циана», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, сильнее всего за последние 12 месяцев квадратный метр в новом жилье подорожал в Севастополе, Набережных Челнах, Барнауле и Чебоксарах — здесь рост цен составил более 20 процентов.

Увеличение стоимости квадрата также зафиксировали в месячном выражении — в среднем на 1,3 процента, рост произошел более чем в половине городов. Положительная динамика сохраняется четвертый месяц подряд. Сильнее всего за месяц квадрат подорожал в Севастополе, Новокузнецке и Набережных Челнах (плюс 6-13 процентов). В то же время спрос увеличился на шесть-восемь процентов, а предложение снизилось на два процента.

Эксперты ожидают, что в дальнейшем, на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку и выхода на рынок держателей депозитов, произойдет плавное увеличение спроса, рост цен на 1-1,5 процента в месяц и снижение предложения на пять-семь процентов до конца года.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в России. Купить такой объект можно за 450 тысяч рублей.

    Все новости