Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 8 октября 2025Экономика

Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России

ТАСС: Самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости.

С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру в городе Харабали в Астраханской области. Жилье площадью 21 квадратный метр находится в пятиэтажном доме 1982 года постройки и нуждается в ремонте. Внутри есть балкон и отдельная кухня площадью 4 «квадрата». При этом владелец жилья готов к торгу и может продать недвижимость еще дешевле.

Дешевую квартиру также можно купить в городе Коряжма Архангельской области. Там предлагают «однушку» площадью 19 квадратных метров за 500 тысяч рублей. Недвижимость находится в кирпичном доме 1966 года постройки, подробности о состоянии жилья не уточняются.

В Краснодаре с чуть большим бюджетом — 630 тысяч рублей — получится приобрести студию без отделки. Квартира площадью 17,5 «квадрата» находится в Музыкальном микрорайоне, в доме с центральными коммуникациями. Владелец жилья указывает, что нуждается в срочной сделке. Среди плюсов недвижимости — закрытая территория дома с благоустроенным двором.

За 690 тысяч рублей также можно купить двухкомнатную квартиру в поселке Каспий Астраханской области. Квартира площадью 52 квадратных метра в кирпичном доме с газовым отоплением. Новые владельцы смогут любоваться живописной местностью рядом с дельтой Волги и Астраханским заповедником.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры в центре Москвы. Так, наиболее бюджетный вариант стоит 11,3 миллиона рублей. Квартира расположена в Таганском районе столицы. За указанную сумму новому владельцу достанется «однушка» под ремонт площадью 29,8 квадратного метра на первом этаже кирпичного дома 1963 года постройки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости