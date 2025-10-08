Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России

ТАСС: Самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей

Самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости.

С таким бюджетом получится приобрести однокомнатную квартиру в городе Харабали в Астраханской области. Жилье площадью 21 квадратный метр находится в пятиэтажном доме 1982 года постройки и нуждается в ремонте. Внутри есть балкон и отдельная кухня площадью 4 «квадрата». При этом владелец жилья готов к торгу и может продать недвижимость еще дешевле.

Дешевую квартиру также можно купить в городе Коряжма Архангельской области. Там предлагают «однушку» площадью 19 квадратных метров за 500 тысяч рублей. Недвижимость находится в кирпичном доме 1966 года постройки, подробности о состоянии жилья не уточняются.

В Краснодаре с чуть большим бюджетом — 630 тысяч рублей — получится приобрести студию без отделки. Квартира площадью 17,5 «квадрата» находится в Музыкальном микрорайоне, в доме с центральными коммуникациями. Владелец жилья указывает, что нуждается в срочной сделке. Среди плюсов недвижимости — закрытая территория дома с благоустроенным двором.

За 690 тысяч рублей также можно купить двухкомнатную квартиру в поселке Каспий Астраханской области. Квартира площадью 52 квадратных метра в кирпичном доме с газовым отоплением. Новые владельцы смогут любоваться живописной местностью рядом с дельтой Волги и Астраханским заповедником.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры в центре Москвы. Так, наиболее бюджетный вариант стоит 11,3 миллиона рублей. Квартира расположена в Таганском районе столицы. За указанную сумму новому владельцу достанется «однушка» под ремонт площадью 29,8 квадратного метра на первом этаже кирпичного дома 1963 года постройки.