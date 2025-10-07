Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы оценили в 11,3 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в Центральном округе Москвы на вторичном рынке, доступной для покупки на данный момент, оценили в 11,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости Москвы Ярослав Кобаладзе.

Речь идет об объекте недвижимости, расположенном в Таганском районе. За указанную выше сумму новому владельцу достанется «однушка» площадью 29,8 квадратного метра на первом этаже кирпичного дома 1963 года постройки. Риелтор уточнил, что лот нуждается в ремонте.

Напротив, самая дорогая квартира в центре столицы продается за 2,93 миллиарда рублей. В рамках этого бюджета удастся приобрести пентхаус метражом 952 «квадрата» на верхнем этаже клубного дома «Гранатный, 8» на Патриарших прудах. Среди особенностей объекта — наличие террасы и каминов.

