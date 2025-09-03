Экономика
00:46, 3 сентября 2025Экономика

Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

Стоимость самой просторной квартиры в Сочи оценили почти в 900 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Стоимость самой просторной квартиры, доступной для покупки на первичном рынке недвижимости в Сочи в августе 2025 года, оценили почти в 900 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «ОНИКС-Недвижимость».

За указанную сумму, по информации специалистов, удастся приобрести лот площадью 231 квадратный метр, расположенный в Адлерском районе города-курорта. Напротив, метраж наименее просторного объекта, представленного на рынке новостроек, составляет 18,9 «квадрата». Эксперты отметили, что в рамках предложений квартир-студий площадь 70 процентов лотов, или 319 от общего числа, не превышает 25 квадратных метров.

Ранее стало известно, что самая дешевая студия в Санкт-Петербурге со сдачей в нынешнем году выставлена на продажу за 3,6 миллиона рублей. Недвижимость площадью 23,4 квадратных метра находится в Пушкинском районе города.

