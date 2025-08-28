Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:53, 28 августа 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой студии в Петербурге со сдачей в 2025-м составила ₽3,6 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая квартира-студия в Петербурге со сдачей в 2025 году, доступная для покупки в августе 2025 года, в данный момент продается за 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о лоте площадью 23,4 квадратных метра, расположенном в Пушкинском районе города на последнем этаже 10-этажного дома. Что касается самой дешевой «однушки» в Петербурге со сдачей в этом году, ее стоимость оценили в 4,7 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести квартиру метражом 27,5 «квадрата» в Красногвардейском районе, находящуюся на первом этаже 23-этажки.

Ранее в августе сообщалось, что стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве составила 25 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости