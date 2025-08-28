Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

Цена самой дешевой студии в Петербурге со сдачей в 2025-м составила ₽3,6 млн

Самая дешевая квартира-студия в Петербурге со сдачей в 2025 году, доступная для покупки в августе 2025 года, в данный момент продается за 3,6 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп».

Речь идет о лоте площадью 23,4 квадратных метра, расположенном в Пушкинском районе города на последнем этаже 10-этажного дома. Что касается самой дешевой «однушки» в Петербурге со сдачей в этом году, ее стоимость оценили в 4,7 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести квартиру метражом 27,5 «квадрата» в Красногвардейском районе, находящуюся на первом этаже 23-этажки.

Ранее в августе сообщалось, что стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве составила 25 тысяч рублей в месяц.