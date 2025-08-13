Названа стоимость самой дешевой съемной «однушки» в Москве

Стоимость аренды самой дешевой «однушки» в Москве оценили в 25 тысяч рублей

Стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве составляет 25 тысяч рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о лоте, расположенном в Троицком административном округе (ТАО) столицы. До ближайшей станции метрополитена, «Апрелевки», можно добраться на общественном транспорте. Напротив, самая дорогая «однушка» в Москве, доступная для аренды, находится в Пресненском районе города. За 550 тысяч рублей квартиросъемщику достанется объект площадью 62 квадратных метра.

Ранее риелторы, опрошенные изданием Life, сообщили, что в начале августа минимальная арендная ставка в старой Москве достигла 38 тысяч рублей в месяц — это на восемь тысяч рублей больше, чем в июле. В рамках данного бюджета удастся снять однокомнатную квартиру метражом 42 «квадрата» на Загорьевской улице, в девяти минутах езды от станции метро «Царицыно».