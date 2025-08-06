Названы московские районы с самым дешевым жильем

Риелтор Полякова: Дешевле всего квартиру в столице можно снять в Новой Москве

В столице самое дешевое жилье для долгосрочной аренды можно найти в спальных районах, рядом с университетами и в Новой Москве. Об этом заявили опрошенные Life эксперты.

В начале августа минимальная арендная ставка в старой Москве достигла 38 тысяч рублей в месяц против 30 тысяч рублей в июле. В рамках этого бюджета можно снять «однушку» площадью 42 квадрата на Загорьевской улице, в девяти минутах езды от станции метро «Царицыно». За сумму до 40 тысяч рублей можно найти похожие квартиры недалеко от станций «Щелковская», «Домодедовская» и «Ясенево».

По словам заместителя директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксаны Поляковой, дешевые варианты часто находятся в спальных районах. В старой Москве самая низкая средняя ставка сейчас в Восточном округе — 71 тысяча рублей и в Северо-Восточном — 76 тысяч рублей. В Алексеевском районе сдают однокомнатные квартиры за 60 тысяч рублей в месяц.

В «Яндекс Аренде» добавили, что найти недорогое жилье также можно рядом с университетами. Так, на юго-западе Москвы, где находятся многие вузы, медианная ставка составляет 84 тысяч рублей в месяц, а стоимость аренды комфортных и готовых к заселению «однушек» начинается от 55 тысяч рублей.

Бюджетные варианты есть и в центре столицы. При средней ставке долгосрочной аренды в Центральном административном округе 253 тысяч рублей минимальная стоимость однокомнатных квартир начинается от 55 тысяч рублей — такие предложение можно найти в Басманном районе.

Однако локацией с самой дешевой арендой жилья является Новая Москва (ТиНАО), где медианная ставка составляет 60 тысяч рублей. Этот район активно застраивают, а квартиры в новостройках, которые переходят на рынок долгосрочной аренды, стоят дешевле, чем в старых границах города. Так, снять «однушку» в доме 2020–2024 года постройки в ТиНАО можно за сумму от 35 тысяч рублей, а «двушку» — от 43 тысяч рублей.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали удорожание вторичного жилья в Москве на 10 процентов к концу 2025 года.