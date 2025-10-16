Назван срок возвращения комфортной погоды в Москву

Синоптик Позднякова: Комфортная погода вернется в Москву 19-20 октября

Комфортная погода вернется в Москву 19-20 октября. Такой срок назвала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

«Некоторые специалисты прогнозируют, что в предстоящее воскресенье будет довольно много дождей, я же считаю, наоборот, в этот день характер погоды будет улучшаться», — рассказала синоптик. По словам Поздняковой, 19 октября возможны осадки, но днем сквозь облака начнет проглядывать солнце.

Также достаточно приятная погода ожидается в понедельник, 20 октября. Воздух в столице прогреется до плюс 2-6 градусов. «Но из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца будет ощущаться так, что к нам вернулась более комфортная погода, чем та, которая наблюдалась в течение рабочей недели», — уточнила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что дожди в Москве прекратятся 20 октября. Станет солнечнее, однако столбики термометров не поднимутся выше отметки в 5-7 градусов тепла, добавил синоптик.