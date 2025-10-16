Москвичам назвали срок прекращения дождей

Синоптик Леус: Дожди в Москве прекратятся 20 октября

Дождливая погода, накрывшая Москву в последние недели, скоро прекратится. Своим прогнозом с изданием RT поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшая ночь принесла в столицу заморозки, однако с четверга, 16 октября, по словам синоптика, в городе начнется потепление. Солнечной погоды не ожидается, однако температура пойдет вверх. В пятницу, 17-го числа, небо будет облачным, дожди будут небольшими. Столбики термометров достигнут плюс 9-11 градусов, что на пару градусов выше климатической нормы. В Подмосковье потеплеет до 7-12 градусов.

В субботу, 18 октября, дожди сохранятся, а воздух начнет остывать. В дневные часы температура опустится до плюс 7-9 градусов. В воскресенье похолодает еще на градус. Вероятны незначительные дожди.

Осадки сойдут на нет только в понедельник, 20 октября. Станет солнечнее, однако столбики термометров не поднимутся выше отметки в 5-7 градусов тепла. Вновь заморозки москвичи ощутят только в начале третьей декады октября, пообещал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян больше не ждать тепла. В период предзимья вошли даже южные регионы страны. Предзимье, по его словам, продлится вплоть до середины декабря.