Россиян призвали не ждать тепла

Вильфанд: В России погода переходит в зимний режим
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России погода переходит в зимний режим. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он призвал больше не ждать теплых дней даже в южных регионах страны. «Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье», — объяснил эксперт, уточнив, что обычно такая погода длится с середины октября и до середины декабря.

Ранее Вильфанд предупредил, что пик холодов в Москве придется на 15 октября. В этот день столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 3-5 градусов. Ночью воздух остынет до 2-4 градусов тепла.

